Оператори глибоководного дрона норвезької компанії Blueye Robotics зробили знімки однієї з точок розриву труби газопроводу "Північний потік-1". За інформацією Expressen, підрив газопроводу стався на глибині 75 – 76 метрів.

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Чи причетна Росія до диверсії на "Північному потоці-1"

Підводна камера норвезьких операторів зафіксувала пошкодження труби, розірваної під час ймовірної диверсії.

У місці прориву труб "Північних потоків" Швеція провела інспекцію, висновки якої зміцнили версію диверсії. Швеція раніше відмовилася поділитися з Росією результатами свого розслідування.

Фото розриву труби "Північного потоку-1" / Фото Expressen

Знімки зробили на дні Балтійського моря на глибині 75 метрів / Фото Expressen

Чому Росії вигідні диверсії на "Північних потоках"

Важливо! Витік газу з російських трубопроводів стане величезною екологічною катастрофою. За словами експертів, наслідки будуть відчуватися навіть через десятиліття. Крім того, аварії на російському газопроводі "Північний потік" призвели, ймовірно, до найбільшого викиду метану в історії. Це завдасть серйозної шкоди клімату. За підрахунками науковців, витоки призведуть до викиду в атмосферу 300 тисяч тонн метану.

Опублікували перше відео з місця підриву газопроводу "Північний потік-1": дивіться відео

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