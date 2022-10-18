Оператори глибоководного дрона норвезької компанії Blueye Robotics зробили знімки однієї з точок розриву труби газопроводу "Північний потік-1". За інформацією Expressen, підрив газопроводу стався на глибині 75 – 76 метрів.
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Чи причетна Росія до диверсії на "Північному потоці-1"
Підводна камера норвезьких операторів зафіксувала пошкодження труби, розірваної під час ймовірної диверсії.
У місці прориву труб "Північних потоків" Швеція провела інспекцію, висновки якої зміцнили версію диверсії. Швеція раніше відмовилася поділитися з Росією результатами свого розслідування.
Фото розриву труби "Північного потоку-1" / Фото Expressen
Знімки зробили на дні Балтійського моря на глибині 75 метрів / Фото Expressen
Чому Росії вигідні диверсії на "Північних потоках"
- Російський публіцист з Вашингтона Андрій Піонтковський припустив, що головною метою диверсії росії було призупинити постачання газу Європі. Тепер країна-агресорка у своїй звичній манері шукає винних у ситуації, що склалася.
- За словами політолога Миколи Давидюка, глава Кремля "потрапив у пастку Ердогана", коли почав просувати ідею розширення постачань газу через "Південний потік".
- Розслідування Швеції підтвердило вибухи на "Північних потоках". Вилучені з місця злочину матеріали аналізують, щоб з'ясувати, "чи можна комусь вручити підозру та згодом притягнути до відповідальності".
Опублікували перше відео з місця підриву газопроводу "Північний потік-1": дивіться відео
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