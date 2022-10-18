Операторы глубоководного дрона норвежской компании Blueye Robotics сделали снимки одной из точек разрыва трубы газопровода "Северный поток-1". По информации Expressen, подрыв газопровода произошел на глубине 75-76 метров.

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Причастна ли Россия к диверсии на "Северном потоке-1"

Подводная камера норвежских операторов зафиксировала повреждение трубы, разорванной во время предполагаемой диверсии.

В месте прорыва труб "Северных потоков" Швеция провела инспекцию, выводы которой упрочили версию диверсии. Швеция ранее отказалась поделиться с Россией результатами своего расследования.

Фото разрыва трубы "Северного потока-1" / Фото Expressen

Снимки сделали на дне Балтийского моря на глубине 75 метров / Фото Expressen

Почему России выгодны диверсии на "Северных потоках"

Опубликовали первое видео с места подрыва газопровода "Северный поток-1": смотрите видео

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