Вторгнення з Білорусі – малоймовірне

Кремль інвестував мільярди доларів, щоб взяти під контроль Білорусь, а Путін докладав до цього власний час. Про це в інтерв'ю 24 каналу заявила співробітниця американського Інституту вивчення війни Наталія Бугайова.

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Попри всі важелі впливу, які Путін має на Лукашенка, очільник Кремль демонструє усьому світу, що цього всього недостатньо, щоб Лукашенко залучив власні збройні сили безпосередньо у цій війні,

– заявила Бугайова.

Дослідниця вважає, що вторгнення Білорусі зараз – малоймовірне. Серед причин є ставлення громадян цієї країни до війни в Україні. Вони сприймають її не так, як росіяни. У білорусів нема ідеологічної чи практичної мети участі у бойових діях.

Повністю скидати Білорусь з рахунку не можна

То ж Лукашенко і далі створюватиме "ілюзію корисних дій". Бугайова наголосила, що його підтримка Путіна буде мінімальною.

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Білорусь у війну не вступить, але Лукашенка з рахунків скидати не можна. Росія зараз хоче максимально відтягнути українські сили від фронту, і використовує для цього Білорусь. Тобто місце для Білорусі в російському сценарії є,

– заявила працівниця ISW.

Рано чи пізно Кремль може спробувати використати Білорусь. Ставлення білорусів до цього залежатиме від ситуації на полі бою. Зокрема, Лукашенко схвалюватиме рішення орієнтуючись на те, чи досягли окупанти успіху в Україні.

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