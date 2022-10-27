Вторжение из Беларуси – маловероятное

Кремль инвестировал миллиарды долларов, чтобы взять под контроль Беларусь, а Путин тратил на это собственное время. Об этом в интервью 24 каналу заявила сотрудница американского Института изучения войны Наталья Бугаева.

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Несмотря на все рычаги влияния, которые есть у Путина на Лукашенко, глава Кремля демонстрирует всему миру, что этого всего недостаточно, чтобы Лукашенко привлек собственные вооруженные силы непосредственно в этой войне,

– заявила Бугаева.

Исследовательница считает, что вторжение Беларуси сейчас – маловероятное. Среди причин – отношение граждан этой страны к войне в Украине. Они воспринимают ее не так, как россияне. У белорусов нет идеологической или практической цели участия в боевых действиях.

Полностью сбрасывать Беларусь со счетов нельзя

Поэтому Лукашенко и дальше будет создавать "иллюзию полезных действий". Бугаева подчеркнула, что его поддержка Путина будет минимальной.

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Беларусь в войну не вступит, но Лукашенко со счетов сбрасывать нельзя. Россия сейчас хочет максимально оттянуть украинские силы от фронта и использует для этого Беларусь. То есть место для Беларуси в российском сценарии есть,

– заявила работница ISW.

Рано или поздно Кремль может попытаться использовать Беларусь. Отношение белорусов к этому будет зависеть от ситуации на поле боя. В частности, Лукашенко будет одобрять решение, ориентируясь на то, достигли ли оккупанты успеха в Украине.

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