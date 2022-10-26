Как рассказал белорусский врач в интервью CNN, раненых солдат привозили каждую ночь, их количество стремительно увеличивалось каждый день.

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Кого привозили чаще всего

Большинство раненых – молодые и неопытные военные. Они рассказывали врачам, что прошли через ад, ведь не подозревали, что их ждет в Украине.

Один из солдат потерял челюсть и жаловался, что ничего не ел и не пил уже три дня. Мне было противно, ведь это – военные преступники,

– рассказывает врач.

Солдаты думали, что их везут на военные учения. Также они злились на командиров за то, что оказались в новой реальности, где могли легко потерять руку или ногу.

Как продолжается частичная мобилизация в России

На одном из предприятий России 28 мужчинам раздали повестки. После получения повесток с предприятия уберут всех инженеров-механиков спецоборудования.

За первый месяц частичной мобилизации в Украине погибли по меньшей мере 26 российских мобилизованных. Среди них были солдаты из разных регионов России – от Москвы и Санкт-Петербурга до Бурятии и Якутии.

Российские мобилизованные не могут влиять на ситуацию на фронте, ведь почти ничем не обеспечены и не имеют никакого опыта и навыков для участия в боевых действиях. Именно поэтому страна-агрессор, вероятно, начала нанимать боевиков с Ближнего Востока.

В последние недели в России участились облавы на военнообязанных. В армию забирают всех, кто попадется, даже забронированных работников ИТ-компаний.

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