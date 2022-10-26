Как рассказал белорусский врач в интервью CNN, раненых солдат привозили каждую ночь, их количество стремительно увеличивалось каждый день.

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Кого привозили чаще всего

Большинство раненых – молодые и неопытные военные. Они рассказывали врачам, что прошли через ад, ведь не подозревали, что их ждет в Украине.

Один из солдат потерял челюсть и жаловался, что ничего не ел и не пил уже три дня. Мне было противно, ведь это – военные преступники,
– рассказывает врач.

Солдаты думали, что их везут на военные учения. Также они злились на командиров за то, что оказались в новой реальности, где могли легко потерять руку или ногу.

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