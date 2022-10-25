Как сообщили 24 каналу источники в спецслужбах, на одном из предприятий России 28 мужчинам раздали повестки.
Интересно "Живут по 3 дня": какая боеспособность российских мобилизованных
Кто заменит мобилизованных работников
После получения повесток с предприятия уберут всех инженеров-механиков спецоборудования. Как известно, новоиспеченных "мобиков" некем заменить.
Напомним, утром 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террориста аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.
Как мы писали, за первый месяц частичной мобилизации в Украине погибли по меньшей мере 26 российских мобилизованных. Среди них были солдаты из разных регионов России – от Москвы и Санкт-Петербурга до Бурятии и Якутии.
Кроме того, мобилизованные россияне массово совершают самоубийства, даже не попав на войну. Один из таких случаев произошел в Белгороде. Там, по меньшей мере 30 человек погибли, не доехав до фронта. В военной части области произошла стрельба. По разным данным, там погибли от 11 до 32 человек.
Как проходит частичная мобилизация в России и кого берут
- По информации ГУР, Россия продолжает перебрасывать на войну против Украины заключенных. Новомобилизованных "записывают" в ЧВК "Вагнера". Интересно, что отправляют на фронт даже тех, кто страдает тяжелыми инфекционными заболеваниями. В частности, ВИЧ и гепатитом С.
- Как отметил глава Луганской ОВА, всех "мобиков" условно можно разделить на 2 категории: гражданские и зеки, которых владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин лично вербовал по тюрьмам. По словам Гайдая, на Донбассе их уже тысячи.
- Российские мобилизованные не могут влиять на ситуацию на фронте, ведь почти ничем не обеспечены и не имеют никакого опыта и навыков для участия в боевых действиях. Именно поэтому страна-агрессор, вероятно, начала нанимать боевиков с Ближнего Востока.
- В Пензенской области российские мобилизованные жалуются на обмундирование, которое им выдало руководство. Россиян отправляют на войну со старыми бушлатами, советскими плащ-палатками и шапками 1982 года.
К теме – В России проводят расследование в отношении девяти пропагандистов: смотрите видео