Як повідомили 24 каналу джерела у спецслужбах, на одному з підприємств Росії 28 чоловікам роздали повістки.

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Хто замінить мобілізованих працівників

Після отримання повісток з підприємства заберуть всіх інженерів-механіків спецобладнання. Як відомо, новоспечених "мобіків" нема ким замінити.

Нагадаємо, вранці 21 вересня Владімір Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії, в рамках якої призвуть 300 тисяч осіб. Очільник країни-терористки аргументував цей крок "захистом" тимчасово окупованих територій в Україні.

Як ми писали, за перший місяць часткової мобілізації в Україні загинуло щонайменше 26 російських мобілізованих. Серед них були солдати з різних регіонів Росії – від Москви та Санкт-Петербурга до Бурятії та Якутії.

Крім того, мобілізовані росіяни масово чинять самогубства, навіть не потрапивши на війну. Один з таких випадків трапився у Бєлгороді. Там, щонайменше 30 людей загинули, не доїхавши до фронту. У військовій частині області сталась стрілянина. За різними даними, там загинули від 11 до 32 осіб.

Як проходить часткова мобілізація в Росії і кого беруть

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