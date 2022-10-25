Як повідомили 24 каналу джерела у спецслужбах, на одному з підприємств Росії 28 чоловікам роздали повістки.

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Хто замінить мобілізованих працівників

Після отримання повісток з підприємства заберуть всіх інженерів-механіків спецобладнання. Як відомо, новоспечених "мобіків" нема ким замінити.

Нагадаємо, вранці 21 вересня Владімір Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії, в рамках якої призвуть 300 тисяч осіб. Очільник країни-терористки аргументував цей крок "захистом" тимчасово окупованих територій в Україні.

Як ми писали, за перший місяць часткової мобілізації в Україні загинуло щонайменше 26 російських мобілізованих. Серед них були солдати з різних регіонів Росії – від Москви та Санкт-Петербурга до Бурятії та Якутії.

Крім того, мобілізовані росіяни масово чинять самогубства, навіть не потрапивши на війну. Один з таких випадків трапився у Бєлгороді. Там, щонайменше 30 людей загинули, не доїхавши до фронту. У військовій частині області сталась стрілянина. За різними даними, там загинули від 11 до 32 осіб.

Як проходить часткова мобілізація в Росії і кого беруть

За інформацією ГУР, Росія продовжує перекидати на війну проти України в'язнів. Новомобілізованих "записують" до ПВК "Вагнера". Цікаво, що відправляють на фронт навіть тих, хто страждає на тяжкі інфекційні захворювання. Зокрема, ВІЛ та гепатит С.

Як зазначив голова Луганської ОВА, усіх "мобіків" умовно можна поділити на 2 категорії: цивільні люди та зеки, яких власник ВПК "Вагнера" Євгєній Прігожин особисто вербував по тюрмах. За словами Гайдая, на Донбасі їх вже тисячі.

Російські мобілізовані не можуть впливати на ситуацію на фронті, адже вони майже нічим не забезпечені і не мають жодного досвіду та навичок для участі у бойових діях. Саме тому країна-агресорка, ймовірно, почала наймати бойовиків з Близького Сходу.

У Пензенській області російські мобілізовані скаржаться на обмундирування, яке їм видало керівництво. Росіян відправляють на війну зі старими бушлатами, радянськими плащ-наметами та шапками 1982 року.

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