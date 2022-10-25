Так, у російських тюрмах почали масово вербувати в'язнів, які страждають на тяжкі інфекційні захворювання. Зокрема, ВІЛ та гепатит С.
Цікаво Людиною з оточення Путіна, яка публічно критикувала дії диктатора, виявився Прігожин, – WP
Браслет на руку і мерщій на війну
Хворих бійців "маркують" за допомогою відповідних браслетів. Білі – тим, у кого гепатит, червоні – ВІЛ. У розвідці переконують, що таке явище вже набуло масового характеру.
Зокрема, "могилізацію" інфікованих вже провели у п'ятій колонії в селищі Металострой Ленінградської області. Так, лише з цього місця позбавлення волі "вагнерівці" мобілізували понад сотню в'язнів з підтвердженим ВІЛ або гепатитом С.
В Україні вже виявлено полонених бойовиків з ВІЛ та гепатитом, які підтверджують інформацію про масове "рекрутування" інфікованих в'язнів до ПВК "Вагнер",
– підкреслили у ГУР.
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Російських "зеків" мотивує сам "кухар Путіна"
- Засновника ПВК "Вагнера" все частіше помічають поміж російських ув'язнених. Прігожин намагається змотивувати в'язнів іти на війну проти України.
- До речі, прихвостень Путіна вже навіть не приховує, що з фронту дороги назад нема. Епічне відео дивіться за посиланням у матеріалі 24 каналу.
- Загалом до російських загарбників уже приєдналися понад 8 000 "вагнерівців". До речі, більшість з них колишні "зеки".
- Також ФСБ намагалися завербувати ув'язнених, які відбували покарання на тимчасово окупованій території Луганської області. Однак, злочинну схему викрила СБУ.