Так, у російських тюрмах почали масово вербувати в'язнів, які страждають на тяжкі інфекційні захворювання. Зокрема, ВІЛ та гепатит С.

Цікаво Людиною з оточення Путіна, яка публічно критикувала дії диктатора, виявився Прігожин, – WP

Браслет на руку і мерщій на війну

Хворих бійців "маркують" за допомогою відповідних браслетів. Білі – тим, у кого гепатит, червоні – ВІЛ. У розвідці переконують, що таке явище вже набуло масового характеру.

Зокрема, "могилізацію" інфікованих вже провели у п'ятій колонії в селищі Металострой Ленінградської області. Так, лише з цього місця позбавлення волі "вагнерівці" мобілізували понад сотню в'язнів з підтвердженим ВІЛ або гепатитом С.

Зверніть увагу! Інші бойовики ну дуже обурені тим, що доводиться служити поруч з інфікованими. Тим часом російські медики систематично відмовляються надавати допомогу "трьохсотим" з гепатитом або ВІЛ.

В Україні вже виявлено полонених бойовиків з ВІЛ та гепатитом, які підтверджують інформацію про масове "рекрутування" інфікованих в'язнів до ПВК "Вагнер",

– підкреслили у ГУР.

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Російських "зеків" мотивує сам "кухар Путіна"

Засновника ПВК "Вагнера" все частіше помічають поміж російських ув'язнених. Прігожин намагається змотивувати в'язнів іти на війну проти України.

До речі, прихвостень Путіна вже навіть не приховує, що з фронту дороги назад нема. Епічне відео дивіться за посиланням у матеріалі 24 каналу.

Загалом до російських загарбників уже приєдналися понад 8 000 "вагнерівців". До речі, більшість з них колишні "зеки".

Також ФСБ намагалися завербувати ув'язнених, які відбували покарання на тимчасово окупованій території Луганської області. Однак, злочинну схему викрила СБУ.

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