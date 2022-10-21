За перший місяць мобілізації на війні в Україну загинуло щонайменше 26 мобілізованих. Йдеться про солдатів з різних регіонів Росії – від Москви та Санкт-Петербурга до Бурятії та Якутії.

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Найбільш масовий випадок загибелі мобілізованих стався у Бєлгороді

Щонайменше ще 30 людей загинули, не доїхавши до фронту. Такі військові з різних причин загинули у збірних пунктах і військових частинах.

Йдеться про суїциди та напади, пов'язані з проблемами зі здоров'ям. Найбільш масовий випадок загибелі мобілізованих, які не доїхали до фронту, вважається стрілянина у військовій частині Білгородської області. За різними даними, там загинули від 11 до 32 осіб.

Довідка. Стрілянина у військові частині Бєлгорода сталася 15 жовтня. Джерела 24 каналу в спецслужбах повідомили, що мобілізовані перебували в частині без їжі та води, а командири принижували їх. Ситуація загострилася, коли мобілізовані дізналися, що 16 жовтня їх відправлять на фронт. Тому вони почали бунтувати й навіть перебили командирів. Після цього до військової частини відправили каральні загони, які розстріляли бунтівників.

Росія відразу кинула мобілізованих на фронт

Крім того, мобілізовані, яких кинули відразу на фронт, почали потрапляти до українського полону. 4 жовтня з'явилося відео із Міхаїлом Куліковим з Оренбурзької області.

Окупант стверджував, що отримав повістку 21 вересня, а 25 вересня вже був в Україні. За його словами, перед медкомісією він почав шукати спосіб, як можна здатися в полон, щоб залишитися живим.

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Ще один полонений мобілізований – Єгор Чеботарьов із Липецької області розповів, що його призвали 22 вересня і невдовзі після призову його частину перекинули у Сватове на Луганщині.

Мобілізований заявляв, що не хотів воювати в Україні, але його змусили їхати на війну під страхом в'язниці. Через 26 днів після мобілізації він повернувся з полону до Росії.

Чому Путін оголосив мобілізацію у Росії

21 вересня Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію у Росії, відповідно до якої мають призвати 300 тисяч росіян. Мобілізація у Росії триває досі.

Речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що Путін не ухвалював рішення щодо згортання часткової мобілізації.

В останні тижні в Росії почастішали облави на військовозобов'язаних. До армії забирають усіх, хто попадеться, навіть заброньованих працівників ІТ-компаній.

Путін був вимушений оголосили мобілізацію через невдачі на фронті та великі втрати.

Спеціальний агент військової контррозвідки США у відставці Девід Дебатто вважає, що до Путіна достукалися та розповіли, що так звана "спецоперація" – це катастрофа. Також кремлівський диктатор опинився під тиском тих, хто прагнув ескалації конфлікту.

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