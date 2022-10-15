Російські ЗМІ пишуть, що в Москві гендиректора та ще 5 співробітників ІТ-компанії ТОВ "РДЛ-Телеком" відправили у військкомат Лефортово, інформує 24 Канал. Усі вони опинилися у військкоматі, попри відстрочку, надану Мінцифри.

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У мобілізованих відібрали документи

Російське Мінцифри попросило головного військового прокурора провести перевірку. Проте військкомат поки що відпустив лише половину мобілізованих із відстрочкою.

В ІТ-компанії запевняють, у всіх мобілізованих відстрочки були оформлені через "Держпослуги" наприкінці вересня. Повідомляється, що працівникам ІТ-компанії надійшло повідомлення, що вони включені до списку відстрочки. Однак 11 жовтня до компанії все одно прийшли та вручили повістки.

Співробітники прийшли до мобілізаційного пункту військкомату Лефортово. Там їх зустріла поліція та співробітники управи, які вилучили у них документи та відмовилися випускати з військкомату.

Працівники Лефортово, як стверджують в ІТ-компанії, заявили, що їм "без різниці на всі ваші документи та держпослуги".

У підсумку всі айтівці отримали припис з'явитися наступного дня на пункт збору для відправлення до військових частин. У військкоматі відмовилися прийняти скарги та урядові телеграми з підтвердженням відстрочення цінних спеціалістів.

Росія відправляє мобілізованих на фронт

З моменту, коли Владімір Путін 21 вересня оголосив про так звану часткову мобілізацію у Росії, не минуло й місяця. За цей час в Україні вже зафіксували російських військових, яких мобілізували.

Військовий експерт та радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що Росія перекинула в Україну близько 10 тисяч мобілізованих солдатів. Кремль використовує мобілізованих на Херсонщині та Луганщині.

Арестович повідомив, що чимало російських мобілізованих уже загинули або поранені. Також, за його словами, близько 20 мобілізованих потрапили до українського полону.

Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії, в рамках якої до армії офіційно планують призвати 300 тисяч росіян. Однак ЗМІ писали про таємний пункт указу Путіна, в якому йдеться про мобілізацію понад 1 мільйона росіян.

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