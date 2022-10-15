Российские СМИ пишут, что в Москве гендиректора и еще пять сотрудников ИТ-компании ООО "РДЛ-Телеком" отправили в военкомат Лефортово, информирует 24 канал. Все они оказались в военкомате, несмотря на отсрочку, предоставленную Минцифрой.

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У мобилизованных отобрали документы

Российское Минцифры попросило главного военного прокурора провести проверку. Однако военкомат пока отпустил только половину мобилизованных с отсрочкой.

В ИТ-компании уверяют, что у всех мобилизованных отсрочки были оформлены через "Госуслуги" в конце сентября. Сообщается, что работникам ИТ-компании поступило сообщение, что они включены в список отсрочки. Однако 11 октября в компанию все равно пришли и вручили повестки.

Сотрудники пришли в мобилизационный пункт военкомата Лефортово. Там их встретила полиция и сотрудники управы, которые изъяли у них документы и отказались выпускать из военкомата.

Работники Лефортово, как утверждают в ИТ-компании, заявили, что им "без разницы на все ваши документы и госуслуги".

В итоге все айтишники получили предписание явиться на следующий день на пункт сбора для отправки в воинские части. В военкомате отказались принять жалобы и правительственные телеграммы с подтверждением отсрочки ценных специалистов.

Россия отправляет мобилизованных на фронт

С момента, когда Владимир Путин 21 сентября объявил о так называемой частичной мобилизации в России, не прошло и месяца. За это время в Украине уже зафиксировали мобилизованных российских военных.

Военный эксперт и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что Россия перебросила в Украину около 10 тысяч мобилизованных солдат. Кремль использует их в Херсонской и Луганской областях.

Арестович сообщил, что многие российские мобилизованные уже погибли или ранены. Также, по его словам, около 20 мобилизованных попали в украинский плен.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, в рамках которой в армию официально планируется призвать 300 тысяч россиян. Однако СМИ писали о тайном пункте указа Путина, в котором говорится о мобилизации более 1 миллиона россиян.

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