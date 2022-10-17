Сім'ям загиблих в Україні російських військових дають автомобілі "Лада". Однак родичі окупантів, які відправилися "на концерт Кобзона" з Бєлгорода, на компенсації від уряду можуть не розраховувати.

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Таку інформацію дізнався речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Рідним російських військових, яких розстріляли на полігоні у Бєлгороді, "Лади" не дадуть,

– розповів службовець.

Схоже, що від таких "щедрих виплат" керівництво Росії вирішило відмовитися, бо військові так і не потрапили в Україну.

Що трапилося на полігоні під Бєлгородом

15 жовтня у військовій частині в Росії трапилася стрілянина. Міноборони держави-агресорки традиційно вигадало фантастичне пояснення інциденту. Мовляв, якісь уявні терористи розстріляли "героїчних добровольців". До речі, винуватцями вирішили зробити заробітчан з Таджикистану, яких незаконно мобілізували у російську армію.

За даними джерел 24 каналу у спецслужбах, все було зовсім не так. Мобілізовані, які перебували у жахливих умовах, дізналися, що їх хочуть відправити на передову. Вони збунтувалися й перебили своїх командирів. У відповідь у військову частину одразу відправили каральні загони. Саме вони й розстріляли бунтівників.

Російські службовці кажуть, що внаслідок стрілянини загинули 11 військових, водночас місцеві телеграм-канали повідомлять про щонайменше 22 вбитих.

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