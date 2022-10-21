Насправді це могла бути чергова втрата ворога, яку ми б оминули увагою. Але не цього разу, адже 33-річний Тимур Ізмайлов з Москви не просто поповнив статистику. Його історія продемонструвала, як за лічені дні можна з успішного співробітника банку перетворитися на "гарматне м'ясо".

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Не пробув на фронті і тижня

Отже, черговим "двохсотим" став Ізмайлов. До часткової мобілізації він був співробітником Райффайзен Банку, обіймаючи там ключову посаду в IT-секторі. Але досить неочікувано йому вручили повістку, поповнивши ним лави "мобіків" 23 вересня.

Нагадаємо, що саме рішення про мобілізацію Путін оголосив 21 вересня. Себто минуло якихось 2 дні з цього моменту, і Тимура покликали до військкомату. Цікаво, що Центральний Банк Росії подав до Генштабу списки на відстрочку аж 28 вересня. Тобто не надто поспішали з цим ділом. До слова, відповідні списки до військкомату досі не дійшли.

Про загибель Ізмайлова розповів його адвокат Константин Єрохін. Він зауважив, що у вівторок 18 жовтня отримав інформацію про те, що його клієнт потрапив під мінометний обстріл і загинув. А сталося це ще 13 жовтня. Зазначимо, що у зоні бойових дій співробітник банку опинився 7 жовтня. Себто за лічені дні він поповнив лави "двохсотих".

Позови, скарги і дзвінки нічого не дали

Адвокат розповів, що подав 7 скарг, позов, а також звертався на гарячі лінії. Не допомогли ані публікації у ЗМІ, ані загальний розголос. Сам військовий комісаріат, за запевненнями Єрохіна, готовий був повернути його клієнта лише за рішенням суду. Як бачите, досягнути бажаного результату не вдалося.

З мобілізованими у Росії все геть погано

І щоб бодай якось з цим упоратися, підтримати "мобіків" відправився сам Путін. Але це було просто чергове шоу, яке він влаштував на одному з полігонів під Москвою. Там він навіть продемонстрував як свої стрілецькі вміння, так і цинічність стосовно набраних до війська.

Тим часом строковик утік з полігону під Мінськом. Зауважимо, що розташований він неподалік села Околиця. А за попередньою інформацією, військовий мав при собі автомат.

До слова, до українського полону потрапив російський зек. Він розповів, що повоював усього два дні та бідкався на те, як до них ставляться. Мовляв, бійці для Росії – не більше, ніж "гарматне м'ясо".

З проблемами стикнулися також ті, хто зараз на фронті. Вони не отримують виплату надбавок за участь у бойових діях. А рідні в Росії, до слова, – не можуть дочекатися на гроші за загиблих. Такі справи.

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