Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив Девід Дебатто – спеціальний агент військової контррозвідки США у відставці. Він вважає, що до Путіна достукалися та розповіли, що так звана "спецоперація" – це катастрофа.

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Путіна переконали оголосити мобілізацію

Девід Дебатто зазначив, що Путіна переконали оголосити мобілізацію, адже провал "спецоперації" міг спровокувати страшні проблеми всередині Росії. При цьому на диктатора тиснули ті, хто прагне ескалації.

"Я думаю, що до нього хтось таки достукався і розповів йому, що оця вся так звана спецоперація це суцільна катастрофа, і що хтось із тих, хто його підтримує – чи у медіа, чи в Кремлі, чи ще десь – просто страшно розлютилися, і переконали його, що якщо він цього не зробить, то всередині країни почнуться страшні проблеми, особливо це стосується партії війни, яка постійно закликала до ескалації, до збільшення градуса напруги, вони не прагнуть деескалації, чи переговорів, вони прагнуть протилежного", – сказав він.

За словами спецагента у відставці, Путін зрозумів, що в нього немає виходу, "навіть якщо він цього не хотів, то на ескалацію потрібно було йти". При цьому в кремлівського диктатора лімітовані ресурси.

Він же ж не може щодня масово бомбардувати Україну, тому вдався до призову оцього гарматного м'яса, яке назвав частковою мобілізацією. І ми бачимо, як "чудово" у нього цей призов відбувається. З 21 вересня, коли цей призов почався, понад 700 тисяч чоловіків втекли з Росії,

– резюмував Девід Дебатто.

Часткова мобілізація у Росії: коротко

На тлі невдач у війні проти України Путіну довелося оголосити про так звану часткову мобілізацію у Росії. У рамках мобілізації офіційно мають призвати 300 тисяч росіян. Та ЗМІ інформували про таємний пункт указу Путіна, в якому йдеться про мобілізацію понад 1 мільйона росіян.

З моменту, коли Путін 21 вересня оголосив про так звану часткову мобілізацію, не минуло й місяця. Та вже за цей час в Україні почали фіксувати російських військових, яких мобілізували. Зокрема, радник глави ОП Олексій Арестович розповів, що Росія перекинула в Україну близько 10 тисяч мобілізованих солдатів.

При цьому в Росії почастішали облави на військовозобов'язаних. До армії забирають усіх, навіть заброньованих працівників ІТ-компаній.

Мобілізація у Росії триває досі. Речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що Путін не ухвалював рішення щодо згортання часткової мобілізації.

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