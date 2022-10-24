Мобілізованим росіянам з третього полку у Пензенській області видали рядянське обмундирування, непридатне для війни. У російських телеграм-каналах поширюють відео, де обурені окупанти скаржаться на керівництво, повідомляє 24 Канал.

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З чим росіян відправляють на війну в Україну

За словами автора ролика, бійцям надали старі бушлати, штани, радянські плащ-намети, речмішки та шапки 1982 року. За його словами, у рукавичках, які видали мобілізованим, неможливо стріляти, а ватники у наборі напівгнилі.

От так ось хлопців, ось так ось нас відсилають, нах*й. Ось вам і допомога губернатора,

— висловився один із військовослужбовців.

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Чому російські "мобіки" масово скаржаться на командування

Нещодавно у мережі показали, як відрізняються умови, в яких мешкають українські герої та російські загарбники. Воїни ЗСУ, перебуваючи на фронті, створюють для себе максимально можливий комфорт. Тим часом російські окупанти сидять у традиційному для себе свинарнику.

За версією Жданова, однією з головних причин невдоволення росіян є мобілізація, яку нібито обіцяли припинити, але вона ще продовжується. Через це росіяни підняли хвилю невдоволення.

На півдні Росії айтішник майже місяць живе у лісі, ховаючись від мобілізації. Там він облаштував собі робоче місце і навіть встановив антену на дерево.

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