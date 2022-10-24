Мобилизированным россиянам из третьего полка в Пензенской области выдали советское обмундирование, непригодное для войны. В российских телеграм-каналах распространяют видео, где возмущенные оккупанты жалуются на руководство, сообщает 24 канал.

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По словам автора ролика, бойцам предоставили старые бушлаты, штаны, советские плащ-палатки, вещмешки и шапки 1982 года. По его словам, в выдавшихся мобилизованным перчатках невозможно стрелять, а ватники в наборе полугнилые.

Вот так вот ребят, вот так вот нас отсылают, нах*й. Вот вам и помощь губернатора,

– высказался один из военнослужащих.

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Почему российские "мобики" массово жалуются на командование

Недавно в сети показали, как отличаются условия, где живут украинские герои и российские захватчики. Воины ВСУ, находясь на фронте, создают для себя максимально возможный комфорт. Тем временем российские оккупанты сидят в традиционном для себя свинарнике.

По версии Жданова одной из главных причин недовольства россиян является мобилизация, которую якобы обещали прекратить, но она еще продолжается. Поэтому россияне подняли волну недовольства.

На юге России айтишник почти месяц живет в лесу, укрываясь от мобилизации. Там он обустроил себе рабочее место и установил антенну на дерево.

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