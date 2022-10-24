Тим часом російські окупанти сидять у традиційному для себе свинарнику. Загарбники навіть не намагаються прибрати гори сміття навколо. Вочевидь, покинуті Кремлем на вірну смерть росіяни почуваються настільки самотніми, що хочуть, аби поруч з ними розвелися хоча б щурі.

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Якби загарбники побачили кадри, як українські герої будують свої помешкання, то, вочевидь, поповнили б лави "двохсотих" від заздрощів.

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Росіяни ж, традиційно, не намагаються нічого змінити, аби покращити свій рівень життя. Про те, що можна елементарно прибрати сміття, жоден представник "другої армії світу", звичайно ж, не здогадався.

Умови, в яких живуть росіяни, не можна схарактеризувати навіть словом "хлів". Бо хліви в Україні – набагато чистіші.

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Росіяни продовжують розграбовувати тимчасово окуповані території

За час повномасштабного вторгнення в Україну росіяни стали символом мародерства. Вони крадуть все, до чого можуть дотягнутися. Нічого святого для ворога нема.

Передчуваючи, що у Херсоні від них скоро й сліду не залишиться, окупанти почали розграбовувати місцевий онкодиспансер. Про людей, які залишаться без необхідної допомоги, ворог, звичайно, не думає. Окупанти вивозять все: від апаратури до меблів.

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