Про це 24 каналу сказав військовий оглядач Роман Бочкала. За його словами, військове керівництво країни-агресорки цікавлять лише кількісні показники, а не якісні.

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Бочкала зазначив, що російське військове керівництво не прагне зберегти життя своїх солдатів та їхньої боєздатності. Адже це якісні показники.

Російське військове керівництво цікавлять лише кількісні показники – аби цього "гарматного м'яса", яке живе по 3 дні в середньому на лінії фронту, щоб його просто було достатньо,

– пояснив військовий оглядач.

Тобто, наголосив він, мовиться про таку собі фізичну масу. Зокрема, про притомне чоловіче населення, яке фізично може виконувати якісь завдання, одягнувши на себе форму, бушлат, каску. Це, якщо не говорити про якісь навички та вміння користуватися тим чи іншим озброєнням.

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Бочкала заявив, що не здивується, якщо російські загарбники з часом почнуть також відправляти на передову жінок і навіть дітей.

Буквально вчора чи позавчора було нове відео з Пригожиним десь там у Сибіру, де він рекрутував нову порцію людей, які сидять у колоніях. Я не здивуюся, якщо завтра він піде по школах та дитячих садках,

– сказав військовий оглядач.

Тому, резюмував він, мовиться виключно про кількісні показники. Тобто про те, скільки ще в Росії залишилося людей для того, щоб їх можна було викликати воювати в Україну.

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