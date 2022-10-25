Об этом 24 каналу сказал военный обозреватель Роман Бочкала. По его словам, военное руководство страны-агрессора интересуют только количественные показатели, а не качественные.

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Бочкала отметил, что российское военное руководство не стремится сохранить жизнь своих солдат и их боеспособность. Это ведь качественные показатели.

Российское военное руководство интересуют лишь количественные показатели – чтобы этого "пушечного мяса", живущего по 3 дня в среднем на линии фронта, чтобы его просто было достаточно,

– объяснил военный обозреватель.

То есть, подчеркнул он, говорится о некой физической массе. В частности, о сознательном мужском населении, которое физически может выполнять какие-то задачи, надев на себя форму, бушлат, каску. Это, если не говорить о каких-либо навыках и умении пользоваться тем или иным вооружением.

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Бочкала заявил, что не удивится, если российские захватчики со временем начнут отправлять на передовую женщин и даже детей.

Буквально вчера или позавчера было новое видео с Пригожиным где-то в Сибири, где он рекрутировал новую порцию сидящих в колониях людей. Я не удивлюсь, если завтра он пойдет по школам и детским садам,

– сказал военный обозреватель.

Поэтому, резюмировал он, говорится исключительно о количественных показателях. То есть, о том, сколько еще в России осталось людей для того, чтобы их можно было вызвать воевать в Украину.

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