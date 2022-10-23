Как отмечают в Институте по изучению войны, частичная мобилизация в России не позволила Кремлю достичь поставленных целей. Поэтому не исключают, что набор в армию в стране-агрессоре продолжится. Правда, уже не столь открыто.

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Планы по мобилизации провалились

Составители отчета отметили, что разногласия между российскими официальными лицами, Минобороны России, военными комиссариатами и населением могут усилиться в ближайшие месяцы. На это повлияют региональные обязательства по мобилизации, тайное и незаконное ее проведение и подготовка к продолжению.

К примеру, военный комиссар Дмитрий Килеев заявил, что Оренбург выполнил лишь 60% запланированной мобилизации .

. Другие источники сообщили, что военкоматы Краснодара собирают сведения о жителях. Это делают для того чтобы сформировать список мужчин, которые могут попасть под следующую волну набора.

Несколько телеграмм-каналов утверждали о подделке данных. В Москве и Санкт-Петербурге незаконно изменяют квалификацию и стаж граждан. Это делают для того чтобы организовывать мобилизацию. Тем временем российские и белорусские пограничники продолжают вывозить из России и Беларуси тех, кто сбежал от мобилизации.

Составители отчета добавили, что Генштаб ВСУ 22 октября сообщили о попытках Россией привлечь иностранных наемников. Речь идет о бойцах, которых могут перебросить из стран Ближнего Востока.

Проблемы мобилизованных растут

Накануне мы рассказывали, что один из россиян вот уже месяц живет в лесу. Таким образом, он пытается спрятаться от "могилизации". Речь идет об айтовце, который в лесу уже успел обустроить себе рабочее место и даже установил на дерево антенну.

Тем временем одна из россиянок получила выплаты за мобилизованного. Ей на банковский счет поступило 2 рубля и 26 копеек. Во столько оценили жизнь мужчины, которого оккупанты бросили в лесах под Энергодаром.

Отсутствие интеллекта у россиян просто зашкаливает. Одна из блогеров страны-агрессора уже даже начала собирать деньги на тепловизор для оккупантов. Она настолько бестолкова, что в обращении к подписчикам заметила, что благодаря этому устройству россияне на фронте "не будут мерзнуть".

К слову, больше уже не замерзнут 67 470 российских военных. Все потому, что их уже ликвидировали защитники Украины.

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