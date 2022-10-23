Як зазначають в Інституті з вивчення війни, часткова мобілізація у Росії не дозволила Кремлю досягнути поставлених цілей. Тож не виключають, що набір до війська у країні-агресорці продовжиться. Правда, уже не настільки відкрито.

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Плани з мобілізації провалилися

Укладачі звіту зазначили, що розбіжності між російськими офіційними особами, Міноборони Росії, військовими комісаріатами та населенням можуть посилитися упродовж найближчих місяців. На це вплинуть регіональні зобов'язання щодо мобілізації, таємне та незаконне її проведення та підготовка до продовження.

Наприклад, військовий комісар Дмітрій Кілєєв заявив, що Оренбург виконав лише 60% запланованої мобілізації.

Інші джерела повідомили, що військкомати Краснодара збирають відомості про мешканців. Це роблять для того, щоб сформувати список чоловіків, які можуть потрапити під наступну хвилю набору.

Кілька телеграм-каналів стверджували про підробку даних. У Москві та Санкт-Петербурзі незаконно змінюють кваліфікацію та стаж громадян. Це роблять для того, щоб організовувати мобілізацію. Тим часом російські та білоруські прикордонники продовжують вивозити з Росії та Білорусі тих, хто втік від мобілізації.

Укладачі звіту додали, що Генштаб ЗСУ 22 жовтня повідомили про спроби Росією залучити іноземних найманців. Мовиться про бійців, яких можуть перекинути з країн Близького Сходу.

Проблеми мобілізованих ростуть

Напередодні ми розповідали про те, що один з росіян ось уже місяць живе у лісі. Таким чином він намагається сховатися від "могилізації". Мовиться про айтівця, котрий у лісі вже встиг облаштувати собі робоче місце та навіть встановив на дерево антену.

Тим часом одна з росіянок отримала виплати за мобілізованого. Їй на банківський рахунок надійшло аж 2 рублі та 26 копійок. У стільки оцінили життя чоловіка, котрого окупанти кинули у лісах під Енергодаром.

Відсутність інтелекту у росіян просто зашкалює. Одна з блогерок країни-агресорки вже навіть почала збирати гроші на тепловізор для окупантів. Вона настільки недолуга, що у зверненні до підписників зауважила, що завдяки цьому пристрою росіяни на фронті "не будуть мерзнути".

До слова, більше вже не замерзнуть 67 470 російських військових. А все тому, що їх уже ліквідували захисники України.

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