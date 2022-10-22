Як росіяни проводять примусову мобілізацію

Про це 24 каналу розказав донецький журналіст, керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов. За його словами, з початку російсько-української війни у 2014 році мешканців окупованих Донецької та Луганської областей росіяни розглядали як громадян квазіреспублік.

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Журналіст пояснив, що там була соціальна мобілізація – чоловіків "гребли", незалежно від віку, фаху та стану здоров'я. Ті, хто хотіли уникнути цієї мобілізації, були вимушені місяцями не виходити з дому.

Сьогодні під такою загрозою живуть і мешканці територій Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини, які окупанти захопили після повномасштабного вторгнення. Після спроби анексії цих регіонів Путіним країна-агресорка абсолютно незаконно вважає українців, які там живуть, громадянами Росії. А відповідно – силоміць змушує їх виконувати так званий "громадянський обов'язок" та йти на війну.

"І я переконаний, що абсолютно такі самі методи будуть застосовуватися навіть на території питомої Росії. Ми бачимо, наскільки ця “часткова мобілізація” перетворюється на повальну. У військкоматах особливо не розбираються, чи підлягає людина під певну хвилю мобілізації, чи відповідає тій категорії, яка зараз має бути мобілізована", – зауважив Стуканов.

Окупанти не довіряють українцям

На території України у цьому контексті буде цілковите свавілля. Журналіст пояснив, що до українських територій росіяни ставляться з великою підозрою. За його словами, вони продовжуватимуть вважати нас "хохлами", навіть якщо і називатимуть росіянами чи новоросами. Від надання формального статусу нічого не змінилося.

Вони до нас завжди будуть ставитися з підозрою, як до потенційних мазепинців, які в будь-який момент можуть зрадити "велику Росію", і тому певною мірою це є свого роду помстою. Мовляв, іди і своєю кров'ю спокутуй свою зраду за те, що ти впродовж 30 років називався українцем,

– вважає Стуканов.

Він додав, що певною мірою метою росіян є спрямувати на "захист Росії" якомога більше українців з окупованих територій. Це потрібно їм зокрема і для того, щоб вбити якомога більше українських чоловіків, і згодом змінити склад населення цих регіонів, механічно переселивши сюди росіян.

Що робити українцям на окупованих територіях

Стуканов наголосив, що українцям на окупованих територіях слід у будь-який спосіб намагатися виїхати на територію вільної України або до інших країн через територію Росії, допоки це ще можливо.

"Тому що станом на зараз вони будуть обмежувати пересування, влаштовувати фільтраційні табори, мобілізувати всіх, кого зможуть мобілізувати, і спробують зокрема депортувати наших дітей, наших жінок на інші території", – підсумував він.

Сергій Стуканов про ситуацію на окупованих територіях: дивіться відео

Мобілізацію активізували на Луганщині

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, особливо активно зараз росіяни мобілізують українських чоловіків на Луганщині. Зокрема останнім часом чимало таких випадків було у Станиці Луганській.

Працівників місцевих комунальних служб примусово поставили на військовий облік за російським законодавством. Далі їм провели медогляд, за результатами якого, як не дивно, усі виявилися придатними до служби.