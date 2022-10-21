Російські блогери намагаються підтримати "своїх героїв" та навіть вирішили допомогти матеріально та закупити тепловізори. Однак, схоже, що вони не розуміють, для чого військовим потрібен цей пристрій.

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Російські волонтери хочуть зігріти своїх бойовиків тепловізором

Вони думають, що завдяки йому загарбники можуть зігрітися. Російська блогерка оголосила про збір для окупантів. Вона закликає росіян доєднатися до збору.

Зазначимо, що тепловізор необхідний для того, щоб зафіксувати найменшу зміну температури, а тому українські військові можуть побачити розташування та пересування ворога навіть тоді, коли це практично неможливо через відсутність освітлення.

Як росіяни збирають на тепловізори: відео

До речі. За перший місяць мобілізації на війні в Україну загинуло щонайменше 26 мобілізованих. Йдеться про солдатів з різних регіонів Росії – від Москви та Санкт-Петербурга до Бурятії та Якутії. Цікаво, що 30 осіб навіть не встиглим доїхати до фронту.

З мобілізованими у Росії все геть погано