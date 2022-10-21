Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи те, що в Україні хочуть запровадити іспити для отримання українського громадянства. Він дорікнув "фахівцям", які в ефірах використовують російську як основну мову свого спілкування.

До речі Україна готова до будь-якого розвитку подій на Каховській ГЕС, – Данілов

Данілов знову озвучив думку про англійську мову в Україні

Російська мова має зникнути з нашої території взагалі, як елемент ворожої пропаганди й промивання мізків для нашого населення…,

– сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив на неприпустимості говорити російською, коли Україна через вторгнення Росії втратила десятки тисяч людей.

Данілов зазначив, що "це дуже небезпечно, коли йдеться про державу". Він вкотре озвучив свою думку, що в Україні обов'язковими мають бути українська та англійська мови.

"Англійська є обов'язковою, наша рідна мова є обов'язковою. А насаджувати сюди ці російські наративи – це дуже небезпечно – нібито ми маємо з ними порозумітися, ми маємо щось зрозуміти. Дивіться: нам від них нічого не треба, нехай вони відчепляться від нас, хай відійдуть на свої болота і квакають своєю російською мовою", – сказав Данілов.

При цьому секретар РНБО не вважає доречним аргументом, що з допомогою російської мови українці можуть впливати на росіян. За словами Данілова, в Росії залишилися тільки апологети Путіна. Він зазначив, що їх в чомусь переконувати – не наше завдання.

Також Данілов повідомив, що на нараді у президента Володимира Зеленського ухвалили рішення про перехід державного телеканалу FreeДом з російської мови на англійську.

Українці почали більше спілкуватися українською

Від початку повномасштабного вторгнення українці почали переходити на державну мову. Серед тих, хто почав частіше використовувати українську, найбільше жителів великих міст.

Загалом 57% українців стали більше спілкуватися або ж повністю перейшли на державну мову. Ще 42% українців стали більше спілкуватися українською.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики розробило законопроєкт, який передбачає надання особливого статусу англійської мови в Україні.

Раніше – у Латвії планують обмежити використання російської мови: дивіться відео