Англійській мові можуть надати особливий статус в Україні

Законопроєкт підготовлено за дорученням прем'єр-міністра України. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра Ростислав Карандєєв.

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За його словами, розширення сфер застосування англійської мови в Україні сприятиме прискоренню інтеграції українців до європейської спільноти, підвищенню рівня конкурентоспроможності держави на глобальному ринку, а також зростанню її інвестиційної та туристичної привабливості.

Що передбачено документом:

встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування;

значне розширення сфери застосування англійської мови в Україні;

англійська мова буде обов'язковою в окремих публічних сферах суспільного життя, де наявні міжнародні комунікації.

Так, за ініціативи міністерства створюється міжвідомча робоча група. До її складу входитимуть народні депутати України, представники державних органів та громадськості. Робоча група напрацює пропозиції до законопроєкту. Наступний етап – громадське обговорення, а потім розгляд уряду.

Карандєєв також додав, що наразі Україна за світовим рейтингом займає лише 40 позицію зі 112 країн світу щодо рівня володіння громадян англійською мовою.

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