Российские блогеры пытаются поддержать своих героев и даже решили помочь материально и закупить тепловизоры. Однако, похоже, они не понимают, для чего военным нужно это устройство.

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Российские волонтеры хотят согреть своих боевиков тепловизором

Они полагают, что благодаря ему захватчики могут согреться. Российская блогерша объявила о сборе для оккупантов. Она призывает россиян присоединиться к сбору.

Отметим, что тепловизор необходим для того, чтобы зафиксировать малейшее изменение температуры, поэтому украинские военные могут увидеть расположение и передвижение врага даже тогда, когда это практически невозможно из-за отсутствия освещения.

Как россияне собирают на тепловизоры: видео

С мобилизованными в России все плохо |

  • 21 сентября Путин объявил о так называемой частичной мобилизации в России, согласно которой должны призвать 300 тысяч россиян. Мобилизация в России продолжается до сих пор.
  • Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не принимал решения о сворачивании частичной мобилизации.
  • В последние недели в России участились облавы на военнообязанных. В армию забирают всех, кто попадется, даже забронированных работников ІТ-компаний.
  • Специальный агент военной контрразведки США в отставке Дэвид Дебатто считает, что до Путина достучались и рассказали, что так называемая спецоперация – это катастрофа. Также кремлевский диктатор оказался под давлением тех, кто стремился к эскалации конфликта.