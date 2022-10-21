Российские блогеры пытаются поддержать своих героев и даже решили помочь материально и закупить тепловизоры. Однако, похоже, они не понимают, для чего военным нужно это устройство.

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Российские волонтеры хотят согреть своих боевиков тепловизором

Они полагают, что благодаря ему захватчики могут согреться. Российская блогерша объявила о сборе для оккупантов. Она призывает россиян присоединиться к сбору.

Отметим, что тепловизор необходим для того, чтобы зафиксировать малейшее изменение температуры, поэтому украинские военные могут увидеть расположение и передвижение врага даже тогда, когда это практически невозможно из-за отсутствия освещения.

Как россияне собирают на тепловизоры: видео

Кстати. За первый месяц мобилизации на войне в Украине погибли по меньшей мере 26 мобилизованных. Речь идет о солдатах из разных регионов России – от Москвы и Санкт-Петербурга до Бурятии и Якутии. Интересно, что 30 человек даже не успели доехать до фронта.

С мобилизованными в России все плохо |