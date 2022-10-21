Росії абсолютно байдуже на своїх людей. Їх кидають на фронт, як "гарматне м'ясо". Тим часом тих, кого ще можна мобілізувати, вирішили тримати у зоні, куди може дотягнутися рука Кремля. Телеграм-канали повідомляють, що росіян призовного віку вже не випускають з Білорусі, інформує 24 канал.

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Чоловіків знімають з літаків та автобусів

Лише упродовж дня 21 жовтня з рейсів зняли щонайменше 10 людей.

Свою історію розповів 23-річний Гліб з Санкт-Петербурга. Хлопець не хоче нічого змінювати у своїй країні. Однак й помирати на війні у нього бажання нема. Тому він обрав варіант втекти з Росії.

Виїхати Гліб намагався тричі. Спершу обрав маршрут Росія – ОАЕ. Однак в аеропорту Домодєдово хлопця не випустили.

Далі Гліб намагався виїхати до Білорусі автобусом. Тоді прикордонники також не дозволили втікачу перетнути кордон. Заявили, що він є у списках та не може виїхати з Росії.

Нарешті Глібу вдалося потрапити до Мінська. Звідти хлопець сподівався вилетіти до Туреччини. Однак знову втрутилися прикордонники. Цього разу – білоруські. Вони заборонили Глібу виїжджати.

Один з працівників аеропорту розповів, що це обмеження почало діяти 20 жовтня. Раніше про таке навіть не мовилося. Зверніть увагу! Чи здатні війська Лукашенка захопити Захід і перерізати постачання допомоги – читайте у матеріалі 24 каналу.

Загроза наступу з території Білорусі зростає

Росія щодня втрачає на війні в Україні сотні людей. Станом на 21 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося щонайменше 66 750 окупантів. Однак тих, хто досі живий, країна-окупантка навіть не збирається рятувати. Росії байдуже на своє "гарматне м'ясо". Його продовжують кидати на фронт.

Ба більше, станом на 21 жовтня зріс ризик наступу з Білорусі. Прогнозують, що напрям наступу можуть замінити на захід білорусько-українського кордону. Усе тому, щоб перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки, які Україні надають держави-партнерки.

СтратКом ЗСУ 21 жовтня звернувся до білоруського народу. Мовиться, що українці та білоруси жили у мирі. Однак у випадку агресії з боку Білорусі, відповідь буде такою, як усім окупантам.

Воїни ЗСУ попередили білорусів, що завдаватимуть ударів по військових об'єктах Білорусі. Водночас Україна цього не хоче. Навіть попри те, що з повітряного простору та території Білорусі Росія завдає терористичних ударів по українських містах та селах.

До теми – деталі звернення Страткому ЗСУ до білоруського народу: дивіться відео