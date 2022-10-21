России совершенно безразлично своих людей. Их бросают на фронт как "пушечное мясо". Тем временем, тех, кого еще можно мобилизовать, решили держать в зоне, куда может дотянуться рука Кремля. Телеграмм-каналы сообщают, что россиян призывного возраста уже не выпускают из Беларуси, сообщает 24 канал.
Заметьте Погиб, пока ждал отсрочку: в России пришла похоронка на мобилизованного айтовца
Мужчин снимают с самолетов и автобусов
Только за день 21 октября с рейсов сняли по меньшей мере 10 человек.
Свою историю рассказал 23-летний Глеб из Санкт-Петербурга. Парень не хочет ничего менять в своей стране. Однако и умирать на войне у него нет желания. Поэтому он выбрал вариант бежать из России.
Уехать Глеб пытался трижды. Сначала выбрал маршрут Россия – ОАЭ. Однако в аэропорту Домодедово парня не выпустили.
Далее Глеб пытался уехать в Беларусь на автобусе. Тогда пограничники также не позволили беглецу пересечь границу. Заявили, что он в списках и не может уехать из России.
Наконец Глебу удалось попасть в Минск. Оттуда парень надеялся вылететь в Турцию. Однако снова вмешались пограничники. На этот раз – белорусские. Они запретили Глебу уезжать.
Угроза наступления с территории Беларуси растет
- Россия каждый день теряет на войне в Украине сотни людей. По состоянию на 21 октября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось по меньшей мере 66 750 оккупантов. Однако тех, кто до сих пор жив, страна-оккупант даже не собирается спасать. России безразлично свое "пушечное мясо". Его продолжают бросать на фронт.
- Более того, по состоянию на 21 октября вырос риск наступления из Беларуси. Прогнозируют, что направление наступления могут заменить запад белорусско-украинской границы. Все для того, чтобы перерезать основные логистические артерии поставок вооружения и военной техники, которые Украине предоставляют государства-партнеры.
- Стратком ВСУ 21 октября обратился к белорусскому народу. Говорится, что украинцы и белорусы жили в мире. Однако в случае агрессии со стороны Беларуси, ответ будет таким, как всем оккупантам.
- Воины ВСУ предупредили белорусов, которые будут наносить удары по военным объектам Беларуси. В то же время, Украина этого не хочет. Даже несмотря на то, что с воздушного пространства и территории Беларуси Россия наносит террористические удары по украинским городам и селам.
К теме – детали обращения Страткома ВСУ к белорусскому народу: смотрите видео