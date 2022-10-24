За даними розвідки, наразі російська влада зупинила роботу так званих "мобільних мобілізаційних пунктів", а також призупинила практику "облав" на військовозобов’язаних у громадських місцях.
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У Москві намагаються приховати "часткову мобілізацію"
Зазначається, що в закритих директивах керівництву ЗМІ акцентується увага на необхідності повного ігнорування теми "облав" у Москві та Санкт-Петербурзі.
На полігонах московської області триває підготовка мобілізованих військовослужбовців. У зв'язку з браком офіцерського та сержантського складу на посади інструкторів взводів та інструкторів з підготовки призначають військовослужбовців, які підписали контракт у військовому званні "рядовий" та мають бойовий досвід на території України.
У ГУР також повідомили, що під час "першої хвилі" мобілізації до лав збройних сил Росії прибуло щонайменше 200 тисяч людей. Прогнозують, що подальша мобілізація продовжуватиметься у "класичному варіанті часів Другої світової війни".
- Перша частина мобілізованих була направлена в Україну з мінімальними термінами підготовки або взагалі без неї, щоб стабілізували лінії фронту.
- Наступні частини мобілізованих направлятимуться з урахуванням розвитку оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу.
- За аналогічним принципом до ведення бойових дій проти ЗСУ залучатимуться мобілізовані другої, третьої та інших хвиль мобілізації.
"Все йде за планом": головне про мобілізацію в Росії
- 21 вересня російський диктатор Владімір Путін оголосив про початок часткової мобілізації в Росії. Країна-агресорка планувала мобілізувати 300 тисяч осіб.
- Втім, указ містив і закритий пункт, в якому мовиться про плани російської влади мобілізувати понад мільйон чоловіків.
- Москву накрили "облавами", там почали вручати повістки всюди, де тільки можливо. Зокрема, в метро, хостелах на ринках вдень та вночі.
- Росіян "заохочують" йти на загарбницьку війну. За це їм пропонують "цікаві подарунки": безоплатний газ, продовольство, живу рибу та навіть баранів.
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