Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, останнім часом мобілізованих на Луганщині побільшало.

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"Мобілізованих завозять сотнями. Врешті-решт, їх тут вже є тисячі", – сказав Гайдай.

Які групи мобілізованих росіян перекинули на Луганщину

Як зазначив голова Луганської ОВА, умовно можна виділити 2 категорії російських мобілізованих на Луганщині.

Перша – це цивільні люди, яких мобілізували та після максимум двотижневого навчання відправили одразу на фронт.

Друга частина – це зеки, яких власник ВПК "Вагнера" Євгєній Прігожин особисто вербував по тюрмах.

Як розповів Гайдай, лише з в'язниць Санкт-Петербурга забрали майже 2 тисячі ув'язнених. Їх відправили на Сватівський та Бахмутський напрямки у Донецькій області.

Мета окупантів під Бахмутом

Якщо говорити саме про Бахмутський напрямок на Донеччині, то, за словами Гайдая, там воюють не тільки мобілізовані в'язні. Там також є вагнерівці, які є професійними військовими і мають бойовий досвід.

Росіяни поставили собі за мету захопити Бахмут. Туди кинули всі засоби, там дуже багато особового складу. Росія використовує зеків виключно як гарматне м'ясо для того, щоб зрозуміти, де вогневі позиції наших захисників,

– розповів очільник Луганської ОВА.

Далі окупанти працюють артилерією або намагаються прорвати оборону ЗСУ силами професійних військових.

Як Росія використовує мобілізованих

Гайдай додав, що на Луганщині Росія також використовує як нещодавно мобілізованих, так і зеків виключно для того, щоб "позакривати якісь діри".

Окупанти намагаються за допомогою великого обсягу людей, які навіть не мають військової підготовки, зупинити просування Збройних Сил України. Однак це росіянам не вдасться,

– наголосив голова Луганської ОВА.

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