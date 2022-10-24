Помогут ли России сирийские наемники

Мобилизованные проводят на фронте всего несколько дней, а Россия от этого ничего не выиграет. Именно поэтому страна-агрессор, вероятно, начала нанимать боевиков с Ближнего Востока. Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Как он рассказал, есть информация о том, что Россия ведет переговоры про переброс наемников в том числе и из Сирии, чтобы хоть как-то улучшить свое положение. Они ведь действительно умеют воевать и имеют опыт.

Однако действительно ли они смогут помочь российским оккупантам, остается под вопросом. Ибо если у Башара Асада заберут этих военных, воюющих на его стороне, это поставит под угрозу и без того шаткую конструкцию сирийской государственности, благодаря которой он до сих пор удерживается у власти.

Кроме того, большой вопрос коммуникации между сирийскими и российскими военными. Не все наемники понимают русский, а понимающие знают его недостаточно, чтобы находиться в другой стране, а тем более воевать. Так что перспектива участия сирийцев в войне в Украине остается достаточно неуверенной.

Россия нанимает людей из других стран

Ступак рассказал, что Россия пытается вербовать людей из постсоветских стран Средней Азии, например, Кыргызстана и Туркменистана. Оккупанты предлагают выходцам из этих стран зарплату, ориентировочно на 30 – 40% больше, чем они получают в Москве на обычной работе.

Он добавил, что некоторые из этих стран публично осудили такие попытки граждан участвовать в войне в Украине. Однако есть мнение, что это только официальная позиция, а неофициально они будут закрывать глаза и позволять своим гражданам ехать на войну, ведь эти страны имеют очень тесные связи с Россией и существенно зависят от нее.

Иван Ступак рассказал, сможет ли Россия набрать наемников с Востока: смотрите видео

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