Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Ранее сообщалось о том, что в Беларуси назвали место, откуда тайно могут запускать иранские шахиды.
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Самолеты МиГ-31 в Беларуси
Коваленко отметил, что в воздушном пространстве Беларуси в настоящее время присутствует много самолетов МиГ-31. Поэтому в Украине увеличилось количество воздушных тревог. Этот самолет поднимается в Беларуси, он берет курс в сторону Украины, набирает необходимую скорость, которая говорит, что он готовится нанести ракетный удар, а затем меняет свой курс и снова заходит на эту траекторию.
Вот такая имитация запуска ракетного оружия. МиГ-31 имеет возможность использовать так называемые гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Они являются авиационной версией ракет "Искандер",
– отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".
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"Грязная бомба" россиян
Он продолжил, что вполне возможно, что именно на этих ракетах и установлена боевая часть в виде "грязной бомбы". Опасность реальна. Однако, если они используют такую бомбу в Чернобыльской зоне, то радиация будет распространяться не только в Украине.
"Она охватит и Беларусь, она охватит Польшу, страны Балтии. Я не исключаю, что также и Венгрию, Румынию. А это уже атака по странам НАТО. Это уже привлечение 5 статьи коллективной безопасности, поэтому Москва очень рискует, играя в такую игру", – подчеркнул Коваленко.
Новости Беларуси: последние события
- СтратКом ВСУ записал обращение к белорусским военным с призывом не вступать в войну России против Украины. Лукашенковские солдаты через несколько дней в ответ выдали "эпическое" по своей неадекватности видео.
- Лукашенко не хочет, чтобы его армия участвовала в войне против Украины. Однако Путин активно перебрасывает свои войска в Беларусь, поэтому украинцы беспокоятся, может ли угрожать новое наступление с этого направления.
- Признание Украиной Беларуси оккупированной территорией может повлиять на самих белорусов, что поможет им в их борьбе за свободу. Российские войска и гауляйтер Кремля Лукашенко фактически оккупировали страну.