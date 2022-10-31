До такої думки експерти Інституту вивчення війни прийшли, проаналізувавши останні дії російського диктатора. Країна-агресорка намагатиметься утримати захоплені території та завоювати нові впродовж цієї зими.

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Яка політика щодо війни в Україні буде у Путіна в холодну пору року

В ISW кажуть, що, ймовірно, Путін продовжить тероризувати Україну та залякувати Захід взимку. Експерти вважають, що на тактичний ядерний удар диктатор не піде, однак ще довго залякуватиме ним і погрожуватиме.

Щодо кількості російських військових, то першу частину мобілізованих за лічені тижні привезуть воювати в Україну. Решту залишать для навчальної підготовки й, скоріш за все, відправлять на війну аж у березні 2023 року.

За правилами, загальний військовий вишкіл для призовника, щоб він міг воювати в іншій країні, повинен тривати 4 місяці. Так прописано в російському законодавстві.

Однак Путіну необхідно якось утримувати 4 захоплені області, а також завойовувати нові території в Україні. Тому частину нещодавно мобілізованих росіян уже відправляють на фронт як "гарматне м'ясо".

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Як зима вплине на перебіг війни в Україні: думки експертів

Ситуація на фронті залишається напруженою. Українські захисники продовжують контрнаступ, водночас окупанти готують лінію оборони та намагаються втриматися на позиціях.

Військовий оглядач Денис Попович каже, що погодні умови впливають на всіх однаково – як на окупантів, так і на ЗСУ. Головне, на думку експерта, щоб не було сильних заморозків, адже по промерзлому ґрунті значно легше передислоковувати важку техніку.

Через дощі та мокрий сніг контрнаступ ЗСУ сповільниться. У статті The Times наголошують, що зима – це остання зброя Кремля у спробах розгрому України.

Річ у тім, що, не маючи перемог на фронті, ворог вирішив тиснути на Україну, тероризуючи її цивільних громадян. Понад 40% енергетичних об'єктів країни окупанти вивели з ладу, влаштувавши масовані напади на критичну інфраструктуру. Вони можуть продовжувати це робити взимку, щоб українці мерзли у своїх домівках і тисли на владу, щоб вона підписала угоду про перемир'я.

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