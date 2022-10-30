У зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що окупанти, ймовірно, 29 жовтня знизили темп своїх наступальних операцій під Бахмутом після удару ЗСУ.
До теми Попри незначне оперативне значення: чому росіяни ставлять все на Бахмут
Унаслідок удару ЗСУ було знищено 300 окупантів
Українські сили завдали високоточного удару по російських військах, які готувалися до нової атаки, на південь від Бахмута в районі Майорська.
Унаслідок удару загинули близько 300 російських військовослужбовців. Повідомляється, що російські війська евакуювали 60 поранених до медичного закладу в окупованій Горлівці Донецької області.
29 жовтня Генштаб не повідомляв про жодні російські наземні атаки під Бахмутом ані у своїх ранкових, ані у своїх вечірніх зведеннях. Водночас 30 жовтня, за даними Генштабу, атаки окупантів відновилися.
Росія могла втратити під Бахмутом понад 8 тисяч солдатів
- Владімір Путін поставив ціль перед своїми військовими за будь-яку ціну окупувати всю Донецьку область. Росія майже не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
- Водночас ворог зазнає чималих втрат. Так радник глави ОП Олексій Арестович повідомляв, що на Бахмутському напряму з російського боку наразі налічується близько 8 тисяч загиблих військових.
- Крім того, повідомлялося, що ЗСУ відкинули окупантів від околиць Бахмута на 2 кілометри. При цьому на захоплення цієї території росіяни витратили 2 місяці.
Вас це може зацікавити – інтерв'ю з експерткою ISW: дивіться відео