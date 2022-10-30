Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, захоплення Бахмута для росіян є політичною необхідністю.

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Як зазначив Попович, спочатку наступ на місто був обумовлений бажанням Владіміра Путіна встановити повний контроль над Донецькою областю. Однак ЗСУ "зрізали" Ізюмський виступ ворога та просунулися в напрямку Луганської області.

Взяття Бахмута – політична ціль для Росії

"Однак плани щодо Бахмута залишилися старі, і росіяни продовжують їх виконувати. На сьогодні наступ на Бахмут є важливим кейсом для того, щоб показати, що якісь перемоги можуть бути", – сказав Попович.

За словами військового оглядача, зараз взяття Бахмута для російської армії є "призом, який окупанти намагаються взяти".

Це попри те, що місто має невелике оперативне значення. Адже операція щодо оточення Слов'янська та Краматорська, яка раніше планувалася, була можлива лише за тієї умови, якби існував Ізюмський виступ, який ліквідували ЗСУ,

– пояснив Попович.

Він додав, що захоплення Бахмута для росіян є політичною ціллю, яка має велике значення для різноманітних груп впливу у Москві, починаючи від самого Путіна і закінчуючи власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та главою Чечні Рамзаном Кадировим.

Чому Пригожин намагається захопити Бахмут

Саме тому Росія стягує на Бахмутський напрямок всі можливі сили. Прикметно, що представників російської регулярної армії там зараз найменше.

Біля Бахмута зараз в основному – мобілізовані та вагнерівці. Причому для власника ПВК "Вагнера" це теж важливий кейс. Якби вагнерівці змогли взяти Бахмут, це було б для Пригожина великою рекламою,

– зазначив військовий оглядач.

За словами Поповича, тоді б Пригожин міг заявляти, мовляв, російська регулярна армія відступає та здає позиції у той час, як вагнерівці беруть міста.

Російська армія намагається зберегти захоплені землі

Як розповів військовий оглядач, зараз російська армія перейшла до оборони практично на всій лінії фронту.

Росіяни не заявляють про це прямо, однак дають зрозуміти, що намагаються зберегти ті територіальні надбання, які вже захопили. Це окуповані території Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей,

– сказав Попович.

Він додав, що про наступ російської армії зараз не йдеться.

Які завдання стоять перед ЗСУ

Тим часом українські військові продовжують звільняти окуповані території. Є кілька населених пунктів, деокупація яких відкриє нові можливості для ЗСУ.

Якщо говорити про Луганський напрямок, то для українських захисників важливо звільнити Сватове та Кремінну .

та . На Херсонському напрямку важливими населеними пунктами є Берислав та Нова Каховка. За словами Поповича, якщо ЗСУ звільнять ці міста, це прискорить "жест доброї волі" росіян на Херсонщині.

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