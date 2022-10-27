Так, біля Бахмута наші захисники знищили одразу дві групи "вагнерівців". Про це на брифінгу повідомив тимчасовий виконувач обов'язків директора Департаменту планування застосування головного управління Нацгвардії Микола Уршалович.

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Нацгвардійці знищили дві групи "вагнерівців"

Російські найманці намагалися наступати на позиції Нацгвардії на Бахмутському напрямку 23 та 24 жовтня. Ворога прикривала артилерія.

Але ці "джентльмени удачі" не врахували, що бійці 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука мають дещо інші погляди на процеси перевиховання окупантів з поганих в хороших,

– зазначив Уршалович.

Військовий додав, що нацгвардійці знищили ці дві групи "вагнерівців". Окрім того, 2 найманців взяли в полон.

Полонені – колишні ув'язнені за тяжкі злочини громадяни Росії. Вони уклали шестимісячний контракт з ПВК "Вагнера" та приїхали на війну проти України.

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Як "вагнерівці" з передової втікали

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, на початку жовтня з поля бою втекли одразу 12 "вагнерівців". Цікаво, що їхній взвод брав участь у спробах окупувати Бахмут.

Загарбники спіймали лише трьох. Горе-втікачів знайшли в Донецьку лише після того, як "вагнерівці" вбили і пограбували двох чоловіків. Окрім того, найманці вчинили низку зґвалтувань.

Зазначимо, раніше у розвідці повідомили, що Росія залучила до війни проти нашої держави понад 8 000 тисяч "вагнерівців". Більшість з них – колишні зеки.

До речі, в'язнів мотивує сам "кухар Путіна" Прігожин. На одній із "ділових" зустрічей в російській колонії він заявив, що з фронту дороги назад немає. Хоча б у чомусь прихвостень Путіна не збрехав.

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