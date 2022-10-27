Так, у Бахмута наши защитники уничтожили сразу две группы "вагнеровцев". Об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности директора Департамента планирования применения главного управления Нацгвардии Николай Уршалович.

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Нацгвардейцы уничтожили две группы "вагнеровцев"

Российские наемники пытались наступать на позиции Нацгвардии на Бахмутском направлении 23 и 24 октября. Врага прикрывала артиллерия.

Но эти "джентльмены удачи" не учли, что бойцы 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука имеют несколько иные взгляды на процессы перевоспитания оккупантов из плохих в хороших,

– отметил Уршалович.

Военный добавил, что нацгвардейцы уничтожили эти две группы "вагнеровцев". Кроме того, 2 наемника взяли в плен.

Пленные – бывшие заключенные за тяжкие преступления граждане России. Они заключили шестимесячный контракт с ЧВК "Вагнера" и приехали на войну против Украины.

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Как "вагнеровцы" с передовой бежали

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в начале октября с поля боя сбежали сразу 12 "вагнеровцев". Интересно, что их взвод принимал участие в попытках оккупировать Бахмут.

Захватчики поймали только троих. Горе-беглецов нашли в Донецке только после того, как "вагнеровцы" убили и ограбили двух мужчин. Кроме того, наемники совершили ряд изнасилований.

Напомним, ранее в разведке сообщили, что Россия привлекла к войне против нашего государства более 8 000 тысяч "вагнеровцев". Большинство из них – бывшие зеки.

Кстати, заключенных мотивирует сам "повар Путина" Пригожин. На одной из "деловых" встреч в российской колонии он заявил, что с фронта обратной дороги нет. Хотя бы в чем-то прихвостень Путина не соврал.

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