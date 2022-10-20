Большинство членов российской ЧВК "Вагнер" составляют наемники из числа бывших заключенных. На них также приходится самый большой процент погибших.

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Большинство "вагнеровцев" – бывшие заключенные

Большинство подразделений находятся непосредственно в районах вдоль линии боевого столкновения. Их задача заключается в поддержании меньшей по численности группы опытных "контрактников".

Преобладающую часть личного состава штурмовых отрядов указанной ЧВК составляют наемники, завербованные из числа заключенных,

– сообщает разведка.

Чтобы не оказаться под угрозой "кадрового голода", "вагнеровцы" устроили срочную подготовку для нескольких дополнительных наемников, бывших заключенных, чтобы в ближайшее время их отправить в зону боевых действий.

Как ФСБ пыталась наполнить Украину завербованными "зеками"

Российская ФСБ завербовала "зеков", отбывавших наказание на оккупированной территории Луганщины. Заключенные должны были выполнять вражеские задачи против Украины.

Контрразведке СБУ удалось нейтрализовать российскую агентурную сеть, которую враг перебросил в разные регионы Украины. Во вражескую сеть входили 7 заключенных, они находились на территориях тюрем Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей.

Достойно внимания. Российские оккупанты продолжают жаловаться на плачевное положение на войне. Они рассказывают своим родным, что вынуждены выживать, мол, у них нет никаких удобств: ни доступа к интернету, ни горячей воды.

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