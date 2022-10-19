Согласно последним данным, в настоящее время 82% россиян абсолютно поддерживают боевые действия в Украине. Об этом рассказал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью "Орестократии".

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На россиян не повлияла даже мобилизация

Это указывает на то, что на россиян не действуют ни резкое ухудшение экономической ситуации, ни частичная "могилизация". Украинский народ они и дальше хотят покорить, а тех, кто не подчинится – уничтожить. И Путин – лишь выразитель их интересов.

Мы воюем не с российским режимом, как многие там считают, а, к сожалению, с русским народом, 82% – это большинство,

– подчеркнул Кирилл Буданов.

А вот потеря оккупированных территорий и осознание того фактора, что "возможно, наш царь не такой уж мощный" – ударили по ним. Ведь именно с фигурой лидера у них ассоциируется Россия. В их головах возникает вопрос, так ли уж мощна Россия, как это изображают пропагандисты.

Смотрите полное интервью Кирилла Буданова: видео

Влияние регулярных "хлопков"

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 каналу, что жители российского Белгорода из-за регулярных "хлопков" в регионе уже понемногу начинают чувствовать, что такое война. Именно такие "наглядные примеры" доносят до россиян это понимание. Ведь из телевизора черпать правдивую информацию они не могут – обычно там ее умалчивают или извращают то, что могло бы повлиять на сознание населения неугодным Кремлю образом.

Например, на телевидении России умалчивали информацию о падении боевого самолета на дом в Ейске и информацию о том, как в Белгородской области военнослужащие расстреляли на религиозной почве за унижение веры командира части и несколько десятков военных.

Регулярные же "хлопки" приносят понимание, что боевые действия переносятся на их территорию. Это вместе с мобилизацией, по мнению Владимира Фесенко, увеличивает желание российского общества на переговоры, а не победоносное завершение войны и захват Киева. Уровень тревоги у россиян растет, а за последний месяц после объявления мобилизации – вырос втрое.

"Уже как-то забыли о нацистах, о других идеологических страшилках. Они уже выступают за переговоры. Поэтому постепенно, не так быстро, как нам хотелось, настрои россиян меняются, и этот процесс будет продолжаться", – подчеркнул он.

Настрои у населения России

Российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов считает, что у России могут увеличиваться протестные настрои. Это, в частности, выражается и в том, что в России начинают внезапно умирать военные комиссары или вспыхивать военкоматы.

Также об увеличении протестных настроев, которых опасаются в Кремле, может свидетельствовать и то, что Путин пообещал завершить мобилизацию примерно через две недели.

Среди самих военных страны-агрессора прослеживаются панические настрои, ведь они понимают, что российское военное руководство не ценит своих солдат.

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