Бесполезные мечты о смерти кровавого карлика

Не важны причины поддержки: внутренние убеждения, пропаганда, детские обиды – важен факт. Мы воюем не с режимом, не с бандой упырей, захватившей Кремлевские и Останкинскую башню – мы воюем с российским народом: с российским государством и абсолютным большинством его населения.

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Поэтому не стоит жить в иллюзии, что бледную моль забьют табакерками в мраморном туалете очередного дворца. Не забьют. А если и забьют, то следующее существо, взобравшееся на трон, может оказаться еще более опасным для нас.

И рассчитывать на народное восстание, как по мне, глупость несусветная. Никакие гробы, ни в каком количестве не заставят аморфную массу задуматься над самым простым вопросом: какую именно родину и от кого их дети, мужья и братья защищают в херсонских степях? Почему их родина оказалась там?

Гитлер бы позавидовал

Страшная цифра – 82%. В принципе, даже если Буданов ошибается на 10 – 15 – 20%, и его служба неверно проанализировала данные, это никак не меняет дела. 75% – это тоже страшно. И 60% страшно. Страшно не за нас – за них.

Исторические аналогии настолько очевидны и прозрачны, что их можно не озвучивать. Когда у наследников Гитлера и Геббельса в распоряжении 20 лет и российское телевидение, можно превратить самый умный и добрый народ в быдломассу, жаждущую крови и новых территорий. А, если обратиться к истории, причем ближайшей, то российское "Радио Тысячи Холмов" работало не с самыми добрыми и умными людьми на свете. Результат налицо.

Я бы, конечно, утешал себя мыслями об ошибке ГУР, только вот месяц назад, как раз в начале российской мобилизации, беспокоясь о судьбе патриотически настроенного племянника, поговорил со своей питерской троюродной сестрой. Остатки наивных мечтаний, как ветром сдуло. И дело не сестре. Не в десятках людей, с которыми я общался.

О главном Показать Путину его место очень просто

Когда из страны в который раз бегут самые умные, порядочные, талантливые, то можно догадаться, кто в ней остается. И что из этого прорастает. Я теперь в будановскую цифру верю. Я верю в предчувствие Ивана Бунина. Нарожали.

Ни переговоры под любым патронатом, ни временный мир на самых выгодных условиях, никакие обещания, кто бы их не гарантировал, не изменят картины.

Война, которая должна стать последней

Как только у РФ появится финансовая и физическая возможность захватить Украину, она снова попытается всех нас убить. Намерений никто не скрывает – это открыто заявляется на уровне государственных и общественных деятелей, официальной пропагандой и православной российской церковью.

С нами воюет народ. 82% – это народ. Наши разрушенные города – это не дело рук Путина. Это дело рук российского солдата и офицера, контрактника ли, срочника ли - без разницы. Не Путин убивает, грабит, насилует и мародерит. И не только Путин будет за все это отвечать.

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У нас нет другого варианта выжить, кроме как нанести РФ военное поражение. У РФ нет варианта победить - против нее весь цивилизованный мир, и иначе и быть не могло. Возрождение нацизма под названием рашизм, на огромной территории в 21 веке требует решительных действий. И мир, кажется, это понял.

Жаль, что для того, чтобы осознать происходящее, миру понадобились метртвые украинцы и украинки, сожженные города и поселки, израненная земля и разорванное российскими ракетами небо. Но лучше позно, чем никогда. Враг будет разбит, победа будет за нами!

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