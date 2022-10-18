Как "воевать" на энергетическом фронте

Электричество нужно потреблять по определенному графику, помогая энергосистеме. Ночью есть переизбыток генерационных мощностей, в пиковые вечерние и утренние часы – дефицит.

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Запланируйте свои действия так, чтобы не ущемлять ваши бытовые потребности. Тем более, что это не всегда самое лучшее решение. Например, если вы включаете стиралку ночью, вы помогаете больше, чем если вы не включаете ее вообще и стираете вручную. Распространите, расскажите об этом родственникам и знакомым, пожалуйста.

Инструкция по правильному энергопотреблению в кризисные моменты / Инфографика "Укрэнерго"

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Хранители без крыльев

Если у вас нет электричества из-за повреждений линий, будьте уверены, что энергетики сейчас делают все возможное и невозможное, чтобы подключить вас как можно скорее.

Такой уровень ответственности и заботы о подопечных я видела только в озабоченном взгляде моей бабушки, когда она заглядывала в спальню, где мы спали. Уснули ли? Не раскрылись ли? Пусть будут здоровы эти замечательные смелые люди.

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