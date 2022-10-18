Как "воевать" на энергетическом фронте

Электричество нужно потреблять по определенному графику, помогая энергосистеме. Ночью есть переизбыток генерационных мощностей, в пиковые вечерние и утренние часы – дефицит.

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Инструкция по правильному энергопотреблению в кризисные моменты / Инфографика "Укрэнерго"

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Хранители без крыльев

Если у вас нет электричества из-за повреждений линий, будьте уверены, что энергетики сейчас делают все возможное и невозможное, чтобы подключить вас как можно скорее.

Такой уровень ответственности и заботы о подопечных я видела только в озабоченном взгляде моей бабушки, когда она заглядывала в спальню, где мы спали. Уснули ли? Не раскрылись ли? Пусть будут здоровы эти замечательные смелые люди.

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