Как "воевать" на энергетическом фронте
Электричество нужно потреблять по определенному графику, помогая энергосистеме. Ночью есть переизбыток генерационных мощностей, в пиковые вечерние и утренние часы – дефицит.
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Инструкция по правильному энергопотреблению в кризисные моменты / Инфографика "Укрэнерго"
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Хранители без крыльев
Если у вас нет электричества из-за повреждений линий, будьте уверены, что энергетики сейчас делают все возможное и невозможное, чтобы подключить вас как можно скорее.
Такой уровень ответственности и заботы о подопечных я видела только в озабоченном взгляде моей бабушки, когда она заглядывала в спальню, где мы спали. Уснули ли? Не раскрылись ли? Пусть будут здоровы эти замечательные смелые люди.
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