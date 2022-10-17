Сейчас устраняют последствия ударов оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Обратите внимание Украинцев просят уменьшить потребление электричества еще и утром

В Украине есть возможность отключений электроэнергии

Ремонтные бригады Укрэнерго работают над устранением последствий. Ситуация в энергосистеме является контролируемой,

– заявили в ведомстве.

Впрочем, диспетчерский центр "Укрэнерго" не исключает возможности введения графиков аварийных отключений. Поэтому важно соблюдать режим экономного потребления электроэнергии по всей стране, особенно в вечерние часы суток.

"С заданием навести панику враг не справился. Нас не запугать!" – отметили в Укрэнерго.

В Днепре и области возможны перебои со светом

17 октября Россия нанесла ракетный удар по энергетическому объекту в Днепропетровской области. Из-за этого возможны перебои со светом. В настоящее время идет работа по ликвидации последствий обстрела.

Также жителей Днепра и области просят ограничить использование электроэнергии и постараться не использовать бойлеры, стиральные машины, обогреватели, кондиционеры, поскольку они требуют много электроэнергии. Кроме того, людям советуют зарядить телефоны и повербанки.

Напомним, что в результате массированных ракетных обстрелов России были повреждены электростанции. Чтобы отремонтировать поврежденное оборудование, Укрэнерго просит уменьшить потребление электроэнергии не только вечером, но и утром.

Кроме того, украинцев предупредили об очередном фейке России. Речь идет о якобы призыве выключать все из розеток ночью.

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