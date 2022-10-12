Пресс-служба Укрэнерго сообщила, что в соцсетях и некоторых СМИ "гуляет" очередной фейк. Речь идет о том, что в 23:30 якобы нужно выключить все приборы и до нуля снизить потребление электрики в домах.

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Такую необходимость аргументируют подключением нашей сети к европейской системе.

В "Укрэнерго" заявили, что именно так работает враг. Его призывы направлены, чтобы нанести удар по украинской энергосистеме.

Укрэнерго официально опровергает эту информацию и заявляет, что энергосистема работает в нормальном режиме и будет работать. Ничего выключать не нужно. Никто никуда не подключается ночью,

– говорится в сообщении.

Людей призывали потреблять ответственно, а также не попадать на крючок вражеских провокаций.

Детали от Львовоблэнерго

Во Львовоблэнерго заявили, что в сети распространяют фейк о "переключении украинского питания". В то же время, единственная просьба к людям: не включать мощные электроприборы одновременно с 17:00 до 23:00. Никаких дополнительных ограничений или пожеланий нет.

Людей благодарят за бдительность и ответственность.

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