Пресслужба Укренерго повідомила, що у соцмережах та деяких ЗМІ "гуляє" черговий фейк. Мовиться про те, що о 23:30 нібито потрібно вимкнути всі прилади та до нуля знизити споживання в оселях.

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Таку потребу аргументують підключенням нашої енергомережі до європейської системи.

В Укренерго заявили, що саме так працює ворог. Його заклики спрямовані, аби завдати удару по українській енергосистемі.

Укренерго офіційно спростовує цю інформацію та заявляє, що енергосистема працює у нормальному режимі й працюватиме. Нічого вимикати не потрібно. Ніхто нікуди не підключається вночі,

– мовиться у повідомленні.

Людей закликали споживати відповідально, а також – не попадати на гачок ворожих провокацій.

Деталі від Львівобленерго

У Львівобленерго заявили, що у мережі поширюють фейк про "перемикання українського живлення". Водночас єдине прохання до людей: не вмикати потужні електроприлади одночасно з 17:00 до 23:00. Жодних додаткових обмежень чи побажань наразі немає.

Людям дякують за пильність та відповідальність.

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