Про те, де на Київщині відключать електроенергію та чому це необхідно – читайте далі.

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Як повідомили у "ДТЕК Київські електромережі", компанія розробила спеціальні графіки почергового електропостачання. Вони застосовуються за розпорядженням оператора системи передачі "Укренерго" і тільки в разі екстрених випадків дисбалансу енергосистеми.

Графік виглядає так:

1 черга – 6:00 – 10:00, 14:00 – 18:00 та 22:00 – 02:00;

2 черга – 10:00 – 14:00, 18:00 – 22:00 та 02:00 – 06:00.

У компанії пояснили: якщо ваш населений пункт повторюється в кількох чергах – не хвилюйтесь, це означає, що відключення буде стосуватись різних вулиць. Водночас тривалість відключення вулиці не буде перевищувати 4 години.

Крім того, у ДТЕКу попросили клієнтів не вмикати потужні електроприлади, зокрема пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники, під час ранкового та вечірнього піків споживання. Тобто:

з 7:00 до 11:00,

з 17:00 до 22:00.

Графік відключення електроенергії на Київщині / Фото "ДТЕК Київські електромережі"

Раніше у компанії заявили, що дефіцит потужності збільшується і на вимогу "Укренерго" ДТЕК був вимушений збільшувати кількість відключених клієнтів, тому обмеження застосовували для обох черг.

Але вже о 00:25, 12 жовтня, усіх клієнтів яких відключали через застосування графіків погодинних відключень, вже підключили до енергомережі.

Після цього зранку 12 жовтня ДТЕК був знов змушений обмежити електропостачання обох черг.

Обмеження електропостачання у Києві

Через дефіцит потужності киянам обмежили електропостачання одразу трьох черг. Експерт з ЖКП Олег Попенко, у коментарі 24 каналу, раніше зауважував, що найближчими днями в Україні навряд чи закінчаться віялові відключення електроенергії. Також він закликав всіх українців зробити запаси води у домівках.



Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 каналу

Раніше Володимир Зеленський заявив, що українцям необхідно економити електрику. Це необхідно після масованих російських атак по Україні. За словами президента, якби не удари 11 жовтня, то вже поновили б енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили 10 жовтня.

​Варто пригадати, що в "Укренерго" 11 жовтня попередили, що через масові ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі у кількох регіонах вимушені запровадити віялові відключення електроенергії.

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