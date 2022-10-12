У Києві обмежили електропостачання
У ДТЕК повідомили, що у зв'язку з розпорядженням НЕК Укренерго через дефіцит потужності тимчасово обмежуємо електропостачання усіх трьох черг. Також у Київській області обмежать електропостачання одразу двом чергам. Які населені пункти залишаться без світла, дивіться за посиланням.
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Нагадаємо, що раніше райони та вулиці Києва поділили на три черги. Першочергово планували обмежувати електропостачання у кожній черзі окремо. Також запевняли, що відключення триватиме не більше ніж 4 години.
- 1 черга – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00
- 2 черга – з 12:00 до 16:00
- 3 черга – з 16:00 до 20:00
Експерт з ЖКП Олег Попенко, у коментарі 24 каналу, раніше зауважував, що найближчими днями в Україні навряд чи закінчаться віялові відключення електроенергії. Також він закликав всіх українців зробити запаси води у домівках.
Вони (віялові відключення – 24 кана) можуть тривати й весь осінньо – зимовий період, як ми бачимо ракетні обстріли продовжуються.
Як підготувати оселю до відсутності електроенергії
Олег Попенко розповів, що підготувати оселю до відключення електроенергії в приватному секторі простіше, ніж у багатоповерхівці.
Потрібно купити генератор. Так, він не дешево коштує, але при цьому 5 кіловатний генератор обійдеться мінімально в 15 тисяч гривень і принципово це дозволить вирішити питання електроенергії в приміщенні,
– розповідає він.
Що стосується мешканців багатоповерхівки, то тут ситуація дещо складніша, оскільки генератор на під'їзд важко встановити. Попенко пояснив, що справа не лише в захмарній ціні (близько 700 тисяч гривень) та вагою у майже тонну, але й тому, що він споживає близько 4,5 літра дизпалива на годину. Саме тому експерт радить в першу чергу слідкувати за інформацією про відключення, як от ту що розповсюджує влада чи ДТЕК, аби бути готовим до відключення електроенергії.
Якщо ви бачите, що є інформація про масові відключення і на довгий період, то ви повинні розуміти, що ваш будинок стає не життєдіяльним. Тому що відключення електроенергії в осінньо-зимовий період фактично призведе до того, що будинок не буде працювати. Тому що не буде працювати підкачка води, не буде працювати опалення, не буде працювати грача і холодна вода, і ви будете змушені переїжджати в приватний сектор,
– ділиться експерт з ЖКП.
Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Ковальчук, у коментарі 24 каналу, теж порадив запастись українцям водою. Також зарядити павербанки, придбати батарейки та генератори. Газова плита чи паяльник стануть у пригоді, аби зготувати чи розігріти їжу.
Як підготуватись до відсутності світла / Інфографіка 24 каналу