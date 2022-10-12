Близько 30% енергетичної інфраструктури України було уражено російськими ракетами. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю CNN.
Читайте також Вбереже час, гроші і нерви: чому інвестору потрібен бот
Найімовірніше, однією з причин таких обстрілів є те, що експорт української електроенергії до Європи "допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі", заявив Галущенко.
Карта обстрілів України / Інфографіка 24 каналу
Що робитиме Україна у такій ситуації
За словами міністра енергетики один із варіантів отримати додаткову енергію – це з Європи. Українська енергетична система все ще стабільна. Проте, партнери повинні надати системи захисту з повітря, які дійсно могли б допомогти захистити інфраструктуру.
Ми посилаємо цей меседж нашим партнерам: нам потрібно захистити небо. Росіяни не граються в якісь ігри з міжнародним правом. Їм начхати на будь-які міжнародні угоди чи конвенції,
– зауважив Герман Галущенко.
Актуально У Києві обмежили електропостачання усім чергам споживачів: що сталося
Масові удари Росії
Нагадуємо, через ракетні удари росіян по великій кількості електростанцій та підстанцій 10 та 11 жовтня у деяких регіонах України була тимчасово відсутня електроенергія, а у деяких введені графіки аварійних відключень. Українська влада закликала людей по всій країні обмежити використання енергії.
Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Ковальчук, у коментарі 24 каналу, порадив українцям запастись водою, зарядити павербанки, придбати батарейки та генератори у разі повторних обстрілів.
Як підготуватися до відсутності світла / Інфографіка 24 каналу