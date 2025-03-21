Скільки втратить Росія на арешті танкеру

Згідно з розпорядженням про конфіскацію, виданим Головним митним управлінням, Німеччина отримує у власність старий танкер та 100 тисяч тонн сирої нафти вартістю близько 40 мільйонів євро, передає 24 Канал із посиланням на Spiegel.

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Митна служба заарештувала танкер Eventin під панамським прапором, який із середини січня перебував на якорі біля острова Рюген. Наприкінці лютого ЄС вніс Eventin до списку тіньового флоту Росії.

Цікаво! Влада шукає безпечний спосіб зливу сирої нафти з резервуарів Eventin та вирішує подальшу долю судна. Уряд Мекленбурга-Передньої Померанії прагне якнайшвидше позбутися танкера через можливі екологічні ризики та негативний вплив на туризм.

Що відомо про танкер Eventin

У середині січня танкер Eventin без можливості маневрування дрейфував на північ від Рюгена, створюючи загрозу розливу нафти. Судно було відбуксироване та перебувало під цілодобовим контролем берегової охорони та федеральної поліції.

Після внесення Eventin до санкційного списку уряд Німеччини вирішив конфіскувати судно. За словами представників канцелярії німецького канцлера та МЗС, цей жорсткий крок демонструє, що Берлін не має наміру пасивно спостерігати за транзитом російської нафти через Балтійське море.

Важливо! Москва продовжує експортувати нафту на мільярди доларів, використовуючи флот старих танкерів, що ходять під іноземними прапорами.