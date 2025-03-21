Сколько потеряет Россия на аресте танкера

Согласно распоряжению о конфискации, выданным Главным таможенным управлением, Германия получает в собственность старый танкер и 100 тысяч тонн сырой нефти стоимостью около 40 миллионов евро, передает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Таможенная служба арестовала танкер Eventin под панамским флагом, который с середины января находился на якоре у острова Рюген. В конце февраля ЕС внес Eventin в список теневого флота России.

Интересно! Власти ищут безопасный способ слива сырой нефти из резервуаров Eventin и решают дальнейшую судьбу судна. Правительство Мекленбурга-Передней Померании стремится как можно быстрее избавиться от танкера из-за возможных экологических рисков и негативного влияния на туризм.

Что известно о танкере Eventin

В середине января танкер Eventin без возможности маневрирования дрейфовал к северу от Рюгена, создавая угрозу разлива нефти. Судно было отбуксировано и находилось под круглосуточным контролем береговой охраны и федеральной полиции.

После внесения Eventin в санкционный список правительство Германии решило конфисковать судно. По словам представителей канцелярии немецкого канцлера и МИД, этот жесткий шаг демонстрирует, что Берлин не намерен пассивно наблюдать за транзитом российской нефти через Балтийское море.

Важно! Москва продолжает экспортировать нефть на миллиарды долларов, используя флот старых танкеров, ходящих под иностранными флагами.