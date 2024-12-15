Про це 24 Каналу розповів спеціаліст з комунікацій ГО Razom We Stand Максим Гардус, зауваживши, що тіньовий флот Росії не створював би проблем, якби Сполучені Штати та інші країни одразу ввели б ембарго на російську нафту та російський скраплений газ. На жаль, цього не сталося.

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Як протидіяти тіньовому флоту Росії

Як наголосив Гардус, зараз вводяться санкції проти окремих танкерів, які використовує Росії. Це – хороший сигнал. Але все ж варто було б поширити санкції судновласників, капітанського складу, страховиків, брокерів, агентів. Тобто зробити такі умови, що цим було б невигідно займатися.

Полювати за окремими танкерами – це складно. В країнах Заходу працює право. Провину кожного танкера треба довести з юридичної точки зору. Поки займаються одним судном, то Росія знаходить інше. І все йде по новому колу,

– зауважив Гардус.

Крім того, немає якогось конкретного списку суден. Одні судна з нього випадають, а потім знову повертаються. Одного місяця корабель може перевозити російську нафту, а потім вже забирати її з Венесуели або ж завозити щось заборонене до Північної Кореї. На жаль, у світі є люди з низькими етичними стандартами, які готові займатися такою роботою.

Також в більшості країн є певні проблеми з введенням санкцій. Якщо Сполучені Штати мають відповідні департаменти, нормативну базу, то в тому ж Євросоюзі з цим все зовсім по-іншому.

США впроваджують санкції ще з 1940-50-х років. Там є стала практика. В ЄС її немає. В усіх 27 країнах немає спеціальних департаментів по санкціях. Якщо є рішення на політичному рівні, то перетворити його на адміністративну практику – це тривала процедура. Але все розбудовується на ходу,

– зауважив Гардус.

Додамо, як розповів 24 Каналу високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності, 16 грудня Рада ЄС із закордонних справ ухвалить 15-й пакет санкцій проти Росії. Він вдарить по тіньовому флоту Росії.